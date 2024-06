Incendio in un condominio a Palermo, notte di paura per i residenti

Notte di paura per i residenti del palazzo al civico 6 di via Palmerino a Palermo che si sono svegliati dopo che è scoppiato un incendio in un appartamento al quarto piano, quasi certamente per un corto circuito. Tutti gli abitanti sono riusciti a mettersi in salvo prima che il fumo riempisse le scale del palazzo. Non ci sono feriti. I vigili del fuoco hanno spento l'incendio e bonificato l'area. Non ci sono danni strutturali allo stabile e i residenti sono rientrati nelle loro abitazioni.