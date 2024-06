Grossi rami sono crollati in via Lanza di Scale a Palermo. Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di San Lorenzo che hanno impiegato due squadre per rimuovere i tronchi e mettere in sicurezza la pianta. Per eseguire l'intervento è stata ristretta la carreggiata. Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per la gestione della viabilità.