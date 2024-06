Aggrediscono un concorrente per costringerlo a non montare la propria giostra in occasione della festa di Sant'Antonio a Taurianova. Con questa accusa i carabinieri hanno arrestato e posto ai domiciliari due giostrai originari delle Serre vibonesi, indagati per estorsione, lesioni e danneggiamento nei confronti del giostraio concorrente.