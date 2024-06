Enzo Romeo proclamato sindaco di Vibo Valentia

'Enzo Romeo è ufficialmente il nuovo sindaco di Vibo Valentia. Questa mattina c'è stata la proclamazione nell'aula Sacerdote del vecchio palazzo di giustizia. Visibilmente emozionato, il neo-sindaco era accompagnato dai consiglieri comunali di maggioranza e da alcuni degli altri due schieramenti di opposizione: centro e centrodestra. Idee chiare sulla composizione della futura giunta che però non vedrà entrare elementi del polo centrista perché, ha spiegato, non ci sono accordi in tal senso.