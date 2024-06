Nasce la rete degli itinerari turistici nelle isole Egadi

È nata la Rete degli Itinerari Egadini, un percorso tra natura e storia. Il progetto, promosso dall'Area Marina Protetta Isole Egadi e interamente finanziato dal ministero dell'Ambiente, mira a valorizzare il patrimonio naturale e storico di Favignana, Levanzo e Marettimo. Da oggi i visitatori potranno usufruire di un prezioso strumento per esplorare le meraviglie delle tre isole.Nel territorio di Favignana, Levanzo e Marettimo sono stati posizionati oltre cento cartelli informativi e frecce di indicazione. La nuova cartellonistica, redatta in lingua italiana e inglese, fornisce dettagliate informazioni sui luoghi di interesse, la storia, la fauna e la flora che caratterizzano l'arcipelago delle Egadi. Questo sistema informativo permetterà ai visitatori di immergersi nella storia e nella natura delle tre isole, fornendo un contesto approfondito e stimolante per ogni tappa del percorso."Il progetto ha una duplice finalità-spiega Salvatore Livreri Console, direttore dell'Area Marina Protetta - Da un lato, mira a guidare i visitatori attraverso gli scenari più suggestivi di Favignana, Levanzo e Marettimo, dall'altro, intende sensibilizzare sul tema della conservazione ambientale e della tutela della biodiversità, sia marina che terrestre. Questo è un ulteriore passo per aumentare la consapevolezza su questi importanti temi".