Doveva essere ai domiciliari a Bari, lo trovano in un hotel a Palermo

Nonostante fosse agli arresti domiciliari a Bari ha lasciato la Puglia ed è andato a Palermo dove è stato trovato Polizia in un albergo in via Lincoln. A segnalare la presenza dell'uomo, B.D., 42enne pugliese, è stato l'"alert alloggiati".

La presenza dell'uomo nell'hotel è arrivata alla sala operativa. Gli agenti delle volanti nel corso del controllo hanno accertato che l'avviso era corretto. Il barese è stato arrestato con l'accusa di evasione.