La Guardia Costiera di Avola, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Siracusa, ha posto sotto sequestro un'area di circa 1.600 metri quadrati in località Santa Venericchia, sulle anse del torrente Risicone, che era stata adibita a discarica abusiva di rifiuti di ogni genere, pericolosi e non, compreso materiale ferroso e plastico, vasche in fibrocemento e rifiuti inerti da costruzione e demolizione.