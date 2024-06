Modica, "Clean Up" domenica 30 sulla spiaggia di Maganuco dalle 16,30

Domenica prossima 30 giugno, dalle 16.30, ‘Clean Up’ sulla spiaggia modicana di Maganuco. "Invitiamo tutti, Cittadini, associazioni – ha dichiarato l’Assessore all’Ecologia, Samuele Cannizzaro – ad unirsi a noi per quello che è un ‘evento di pulizia’ promosso dall’associazione Plastic Free in collaborazione con il Comune di Modica. “Il nostro impegno per l’ambiente – continua l’Assessore- si testimonia anche nella condivisione e promozione di iniziative che servono a sensibilizzare ma che sono anche utili e concrete al di là del loro valore simbolico. L’obiettivo è di sensibilizzare alla cura del territorio e alla tutela degli ambienti costieri. Il punto di ritrovo è al secondo ingresso della spiaggia di Maganuco e ci ritroveremo lì, domenica prossima, alle 16:30. Lavoreremo e puliremo sino alle 18:30 e durante questa giornata, ci concentreremo sull’importanza della pulizia e della salvaguardia degli ambienti costieri. Azioni concrete per migliorare la salute del nostro ecosistema. Saranno forniti a tutti i partecipanti i materiali necessari per la pulizia. Pulire significa voler bene alle nostre spiagge Bandiera blu e preservare il mare. Noi ci siamo e continueremo ad esserci”