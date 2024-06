Nell'attesa di annunciare i primi colpi in entrata appena le trattative saranno concluse, in casa Volley Modica, si continua a “cementificare” lo spogliatoio con gli atleti che sono stati la spina dorsale del sestetto della Contea. Tra questi anche il centrale Daniele Buzzi che dopo l'ottima stagione disputata all'ombra del Castello dei Conti ha trovato l'accordo e vestirà la maglia della Volley Modica anche per la prossima stagione.