Modica, successo nel duomo di San Pietro per il concerto del coro dell'Unitre

Grande successo ha riscosso giovedì sera nel duomo di San Pietro il concerto del coro dell’Unitre cittadina. Il concerto è stato inserito nei festeggiamenti in onore del Patrono che culmineranno domani, sabato 29, giorno in cui si celebra San Pietro. Il concerto è stato diretto dal maestro Orazio Baglieri ,con il pianista Giorgio Cannizzaro. Parole di elogio per l'iniziativa dell'Unitre e del suo presidente, Enzo Cavallo, sono state rivolte dal parroco di San Pietro, arciprete Giuseppe Stella.