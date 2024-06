Sette indagati a Palazzolo per la morte di Vincenzo, il bimbo finito nel pozzo

Le prime risposte potrebbe darle l'autopsia che la Procura disporrà nelle prossime ore e che sarà eseguita la prossima settimana. E con l'esame medico-legale arrivano le prime iscrizioni nel registro degli indagati: un atto dovuto che consente alle persone potenzialmente coinvolte nella morte di Vincenzo, 10 anni , caduto ieri in un pozzo artesiano nelle campagne di Palazzolo Acreide, di nominare propri consulenti perché assistano a un atto tecnicamente irripetibile. A finire nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo, secondo quanto si apprende, sono sei educatori -che accompagnavano il bambino e un'altra ventina di ragazzi alcuni disabili alla visita a una fattoria didattica prevista dal campo estivo organizzato dalla Fondazione Anffas'Doniamo Sorrisi'- e Giuseppe Giardina, proprietario della struttura che i bambini avrebbero dovuto visitare e presidente della onlus. Al vaglio della Procura la posizione della volontaria che si è calata nel pozzo per soccorrere la vittima.

I Carabinieri, che oggi hanno eseguito un sopralluogo nella zona dell'incidente con la Procuratrice di Siracusa, Sabrina Gambino, e il sostituto Davide Viscardi, hanno comunque già iniziato a sentire i piccoli testimoni, gli amici della vittima che partecipavano alla visita, che avrebbero però fornito versioni diverse dell'accaduto. Alcuni hanno confermato che il bambino è salito sulla copertura del pozzo saltando e che ha sfondato la botola precipitando giù, altri avrebbero riportato un diverso racconto dei fatti. Nelle prossime ore saranno interrogati due responsabili dell'associazione che, ieri, però, non erano presenti. E soltanto nei prossimi giorni sarà possibile ascoltare tutti gli accompagnatori: una eventuale assunzioni a sommarie informazioni nelle vesti di testimoni, prima quindi dell'iscrizione, e non di indagati potrebbe rendere nulli i racconti acquisiti. La Procura vuole anche verificare la tempistica dei soccorsi, chi era responsabile della sorveglianza dei bambini e se il pozzo fosse stato messo in sicurezza. Resta tutto da valutare il racconto di Salvatore La Rosa, un uomo che abita vicino all'area in cui si trova il pozzo. "Il bambino dopo essere caduto ha parlato con la madre e il padre, loro lo chiamavano e lui chiedeva aiuto", racconta. Parlando con la Tgr Sicilia ha anche riferito dei tentativi delle educatrici, in particolare della 54enne rimasta ferita, di salvare il piccolo. "La signora è scesa a mani nude là sotto, in attesa dei soccorsi" che, a dire di La Rosa sarebbero arrivati "dopo circa due ore". Parole tutte da verificare: non risulta agli inquirenti ad esempio che i genitori del bambino, che hanno anche altri due figli abbiano potuto parlarci. Mentre sui tempi dei soccorsi gli investigatori faranno degli accertamenti. Disperata la madre della piccola vittima: "Il mio cuore si è fermato insieme al tuo cuore in quel maledetto pozzo. Ti amo", ha scritto in un post su Facebook, ricevendo centinaia di commenti di cordoglio. E dall'associazione Rampi, che custodisce la memoria di Alfredino morto in un pozzo artesiano, arriva l'accusa: "da Vermicino nulla è stato fatto per la prevenzione". In serata a Palazzolo, tante le persone uscite da casa per partecipare alla veglia di preghiera per Vincenzo.