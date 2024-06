Carabinieri di Avola, una stanza per le vittime di violenze

Ieri mattina, presso la Stazione Carabinieri di Avola, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Gabriele Barecchia e la Presidente nazionale del Soroptimist, Dott.ssa Adriana Macchi, alla presenza delle Autorità provinciali e locali, hanno inaugurato la stanza dedicata alle donne che accedono in caserma per denunciare violenze e/o soprusi.

La “stanza tutta per se” inaugurata ieri è la 5a dell’Arma dei Carabinieri nella provincia di Siracusa istituita nell’ambito del progetto nazionale, nato nel 2014, tra il Comando Generale dell’Arma e il Soroptimist International d’Italia per la creazione di locali confortevoli e protetti dedicati all’ascolto di donne che hanno subito violenza e di altre vittime vulnerabili.

Significativo l’intervento di Mons. Salvatore Rumeo, vescovo di Noto, che ha sottolineato quanto sia azzeccata la denominazione di “stanza” per questo progetto.

La stanza è, infatti, sin da subito il porto sicuro, il “confessionale” in cui ci si rifugia nei momenti meno favorevoli e dove, inoltre, crescono le passioni e gli ideali di ciascuno, sintetizzati in manifesti e poster alle pareti.