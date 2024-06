Catanzaro, a Raoul Bova la 'Colonna d'oro' del Magna Grecia Film Festival

L'attore, regista e produttore Raoul Bova riceverà la Colonna d'Oro in occasione del Magna Graecia Film Festival 2024 che si terrà a Catanzaro dal 27 luglio al 4 agosto.

Dopo l'annuncio della presenza del Premio Oscar Tim Robbins, che si esibirà in concerto con la sua Tim Robbins and the Rogues Gallery Band, dell'attore e regista Claudio Bisio che aprirà il festival con il suo film d'esordio alla regia, del Premio Oscar Kevin Costner e della madrina Clara Soccini, anche Raoul Bova si aggiunge al già parterre dell'evento, giunto alla ventunesima edizione.

Il riconoscimento verrà assegnato all'attore, che ha origini calabresi, nel corso di una masterclass-conversazione durante la quale saranno proiettate le clip del docufilm "La Bellezza Perduta: Siria", presentato al Festival di Venezia, scritto e diretto da Roberto Burchielli, ideato e prodotto da Maurizio Rasio per RealLife Television in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e con la Mezzaluna Rossa Siriana per raccontare i territori colpiti dal conflitto e dalle sue conseguenze.

Impegnato sul grande e piccolo schermo, Bova ha da sempre dedicato le sue energie all'impegno sociale. Il ruolo interpretato in Capitano Ultimo è quello a cui è più legato. Ha sostenuto Sergio De Caprio nella creazione di una Fondazione Onlus e della "Casa Famiglia Capitano Ultimo", nel Parco della Mistica, alla periferia Sud-Est di Roma. È al fianco dell'associazione "Io Ci Sono" per la ricostruzione di centri polifunzionali nelle zone del centro Italia colpite dal sisma nel 2016. Nel 2010 è stato nominato Fao Good Will Ambassador. Da giugno 2024 è il primo Ambassador del Policlinico Gemelli. Il debutto di Raoul Bova come attore avvenne in Una storia italiana per la regia di Stefano Reali, da allora ha recitato accanto ad Anthony Quinn, Sophia Loren, Giancarlo Giannini, Michele Placido, F. Murray Abraham, Sylvester Stallone, Carole Bouquet, Diane Lane, Sarah Jessica Parker, Angelina Jolie e tanti altri. Protagonista di alcune delle serie televisive di maggior successo, come le più recenti Buongiorno mamma, don Matteo e I Fantastici 5.