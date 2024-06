Palermo, litiga con la moglie che sale su un bus: lui danneggia il mezzo Amat

Un uomo di 28 anni è stato denunciato dai carabinieri per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. Ha litigato con la moglie che è scesa per strada ed è salita sull'autobus dell'Amat numero 7. Il marito ha preso l'auto e ha inseguito il mezzo pubblico. Ha cercato di fermalo più volte. In un tratto di strada di via Messina Marine si è messo con la automobile di traverso bloccando la vettura.E' sceso dall'auto è ha picchiato con violenza contro la bussola per chiedere all'autista di aprire le porte e salire. L'autista ha aperto la porta. Il giovane è salito sul mezzo e ha spaccato con calci e pugni un finestrino provocandosi diversi tagli. E'stato soccorso dai sanitari del 118 e portato all'ospedale Buccheri La Ferla per essere medicato. I carabinieri del radiomobile lo hanno denunciato. (