I vigili del fuoco sono stati impegnati nel corso della notte nello spegnimento di diversiincendi di macchia mediterranea. Le fiamme sono state spente a Roccapalumba, Belmonte Mezzagno e Mezzojuso. I pompieri sono stati impegnati anche nello spegnimento di due cataste d irifiuti a Palermo: uno in via Gino Zappa allo Zen e uno in via Belmonte Chiavelli.