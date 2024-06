Trecento migranti sbarcati in 24 ore a Lampedusa: 242 sono nell'hotspot

Oltre trecento giunti in 24 ore. Proseguono gli sbarchi di migranti a Lampedusa. In 157 sono approdati durante la notte a bordo di tre imbarcazioni. Quarantanove sudanesi, che hanno detto di essere partiti da Chebba, in Tunisia, sono stati avvistati e soccorsi dai carabinieri, subito dopo lo sbarco a Cala Galera, lungo la strada di Ponente. Le motovedette della guardia di finanza e della guardia costiera hanno invece fatto sbarcare a molo Favarolo 57 egiziani e bengalesi nonche' 51 eritrei, palestinesi e siriani. I due gruppi sarebbero salpati da Abu Kammash e Zuara, in Libia. Ieri, sull'isola, c'erano stati 3 sbarchi con un totale di 144 migranti. Al momento, all'hotspot che fino alla prima serata di ieri era rimasto vuoto dopo i trasferimenti, ci sono 242 ospiti.