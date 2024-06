Maltempo, disagi nel Nord Italia: Aosta alluvionata e Cogne isolata

Danni e disagi nel Nord Italia per la violenta ondata di maltempo di ieri che ha provocato un'alluvione su Valle d'Aosta e Piemonte. In Valle d'Aosta, dove Cogne è ancora isolata a causa dell'esondazione di alcuni torrenti e la strada d'accesso a Cervinia è rimasta bloccata per diverse ore, è iniziata la conta dei danni, ma alla Protezione civile regionale al momento non risultano persone coinvolte o disperse. In Piemonte invece si contano decine di sfollati nelle vallate alpine del Torinese. Isolati da ieri per frana i centri abitati di Noasca e Ceresole Reale, nell'alta Valle Orco (Torino). Nubifragi anche in Svizzera dove diverse persone risultano disperse nel cantoneTicino a causa di alluvioni, frane e smottamenti.