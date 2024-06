Modica, il Lions Club dona attrezzature per il laboratorio “GustAmì” al quartiere Dente

Il Lions Club Modica, presieduto da Laura Pisana, ha donato dei tavoli da lavoro in acciaio al laboratorio di pasta fresca “GustAmì” che ha sede nel quartiere Dente nei locali della comunità alloggio “Maria Crocifissa ” gestita dalle Suore Carmelitane Missionarie di S.Teresa di Gesù Bambino e che ospita minori su disposizione dell’autorità giudiziaria. Il Laboratorio “GustAmì”, che nasce dal progetto “grani e mani”, avviato dal Lions Club Modica nel 2021, prevede l’inclusione sociale per le ragazze minorenni che vivono in comunità e che al raggiungimento della maggiore età, che segna la fine dell’assistenza, si ritrovano sovente senza una casa e senza un lavoro. L’attività di produzione riprenderà dopo l’estate ed a sostenere l’azione di solidarietà dei Lions si sono associati rinomati chef, mugnai ed esperti di farine che hanno creduto nell’importanza del progetto e che si sono alternati per formare le ragazze della comunità alloggio.