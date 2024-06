Sub impegnato in una battuta di pesca muore nel mare del Salento

Un sub di 67 anni, Nicola Refolo, ha perso la vita nel pomeriggio durante una battuta di pesca nelle acque della marina di Casalabate, sulla costa salentina. L'uomo era impegnato in una battuta di pesca sportiva quando il suo corpo e' stato visto galleggiare da alcuni bagnanti che si trovavano in spiaggia. E' stata allertata la macchina dei soccorsi, ma tutto e' risultato vano. Il pensionato potrebbe essere stato colto da un malore. Sul posto la capitaneria di Porto.