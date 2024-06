Il bimbo morto dentro un pozzo a Palazzolo, domani l'autopsia a Siracusa

Verrà eseguita domani mattina alle 10 nei locali dell'obitorio dell'ospedale Umberto I° di Siracusa, l'autopsia sul corpo di Vincenzo Lantieri, il bambino morto dentro un pozzo alla periferia di Palazzolo Acreide. All'esame medico legale, parteciperanno i consulenti delle 9 persone indagate dalla Procura di Siracusa con l'ipotesi di reato di omicidio colposo. Tra le persone indagate, non soltanto il presidente dell'Anfass di Palazzolo, l'associazione che aveva organizzato il campo estivo ed anche proprietario della fattoria dove si è consumata la tragedia, ma anche l'educatrice che ha tentato di salvare Vincenzino, calandosi nel pozzo. Sarà proprio l'autopsia a chiarire la cause della morte del bambino che potrebbe essere deceduto per annegamento, nel pozzo c'erano 7 metri di acqua, oppure sbattendo nella caduta nel pozzo artesiano. Questa mattina Vincenzino è stato ricordato nella chiesa di San Sebastiano, parrocchia frequentata dal bambino per il catechismo. I carabinieri su delega della procuratrice, Sabrina Gambino, dovranno indagare pure sulla tempestività dei soccorsi. Il cadavere del bambino sarebbe stato portato in superficie da i vigli del fuoco verso le 15,10, tre ore dopo dalla disgrazia.