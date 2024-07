Ottanta migranti a rischio su un gommone nel Mediterraneo centrale. Alarm Phone lancia un sos per un'imbarcazione sovraccarica a largo di Garaulli, in Libia. "Ci hanno chiamato e ci hanno detto che uno dei tubolari della loro barca è sgonfio e sta entrando acqua - dice l'ong -. La cosiddetta Guardia costiera libica non risponde al telefono, ma senza un intervento urgente si teme il peggio".