Prelievo multiorgano all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa

Grazie ai progressi tecnici e farmacologici della moderna medicina, ma non senza il determinante contributo degli aspetti organizzativi e umani, può accadere che una paziente più che settantenne, colpita in stato di benessere da un imprevedibile accidente cerebrovascolare, diventi manifestazione di una generosità sconfinata e senza età.

Il prelievo multiorgano eseguito qualche settimana fa presso l’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa ha consacrato ancora una volta gli ideali e i valori connessi alla donazione degli organi. L’accesso al Pronto Soccorso ha subito fatto comprendere ai sanitari che il quadro di emorragia cerebrale della paziente non le lasciava alcuna aspettativa di sopravvivenza. Così si è innescata istantaneamente la macchina del coordinamento per il prelievo e la donazione di fegato, rene e cornee.

La dottoressa Francesca Corsaro, coordinatrice designata dal Centro Regionale Trapianti, ha diretto l’orchestra sanitaria composta da tantissime professionalità. Le ore in rianimazione hanno visto impegnati i Medici Rianimatori nel sostegno delle funzioni d’organo, con il prezioso e insostituibile lavoro degli infermieri e del personale di supporto, coordinati dal Dott. Giuseppe Occhipinti. Ma tutti hanno risposto presente alla macchina del Coordinamento trapianti: dal personale medico e tecnico del Laboratorio Analisi per gli esami necessari, a quello della Radiologia per le indagini strumentali e dell’anatomia patologica per lo studio minuzioso di ogni dettaglio, fino ai consulenti delle diverse specialità mediche e chirurgiche e al Direttore Medico dell’ospedale, dott. Giuseppe Cappello.

C’è anche un supporto psicologico dietro le quinte, con la presenza del dott. Gianluca Mancuso che mette a disposizione la propria competenza e umanità su tutti i presidi dell’ASP, ed è un ruolo fondamentale a supporto dei sanitari prima ancora che delle famiglie. Le quali, nella provincia iblea, risultano sempre più generose anche sul fronte della donazione degli organi, grazie al lavoro instancabile dei volontari dell’AIDO che insieme al personale dell’ASP si impegnano nella formazione nelle scuole.

Dopo il consenso alla donazione da parte della famiglia, anche a Ragusa il dono è divenuto prelievo, e il prelievo trapianti, con l’attivazione all’unisono del personale di Sala operatoria: dalla coordinatrice del blocco operatorio del “Giovanni Paolo II”, la dottoressa Giampiccolo, fino a ognuno degli infermieri e dei collaboratori sociosanitari. Le équipe del prelievo, coordinate dal sistema della rete trapiantologica, sono corse in ospedale e gli organi, custoditi preziosamente, hanno spiccato il volo verso i malati in attesa.