Il Consiglio comunale di Siracusa torna in aula domani (2 luglio), alle 18, con tre punti all’ordine del giorno. Oltre al riconoscimento di due debiti fuori bilancio, l’assemblea si occuperà anche del nuovo Regolamento per l’istituzione del Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza con la contestuale abrogazione di quello in vigore.