Giorgia Meloni: "Netta l'affermazione di Le Pen in Francia"

Primo commento della premier Meloni al primo turno delle elezioni legislative in Francia. 'Faccio i miei complimenti al Rassemblement National e ai suoi alleati per la netta affermazione.Quanto al ballottaggio, tratto sempre con rispetto le dinamiche politiche ed elettorali delle altre Nazioni. Certo, siamo di fronte a uno scenario molto polarizzato dove ovviamente preferisco la destra', afferma la presidente del Consiglio che sottolinea come 'anche in Francia si siano superate le barriere tra le forze alternative alla sinistra. Per la prima volta il partito di Le Pen ha avuto alleati già dal primo turno e mi pare che anche i Républicains siano orientati a non partecipare al cosiddetto fronte repubblicano'.