Modica, violate prescrizioni dei domiciliari: arrestato 38enne

I Carabinieri di Modica hanno dato esecuzione ad un provvedimento di aggravamento della misura cautelare emessa nei confronti di un 38enne residente a Modica, celibe, con numerose precedenti. L’aggravamento è la conseguenza delle reiterate violazioni al regime domiciliare che sono state constatate in più occasioni dai militari. Per l’appunto, grazie ai servizi di osservazione e di controllo del territorio predisposti dal Comando Compagnia di Modica, i militari hanno potuto accertare che l’uomo, nonostante le autorizzazioni concesse affinché potesse svolgere la sua attività lavorativa, potendosi così realizzare a pieno il principio di finalità rieducativa della pena, ha assunto comportamenti contrari a quanto previsto dal regime domiciliare, intrattenendosi con più pregiudicati all’esterno di vari esercizi commerciali, violando totalmente le prescrizioni imposte dal Tribunale. Pertanto, è stato proposto all’Autorità Giudiziaria competente il regime della custodia cautelare in carcere.