Santa Croce, aveva in auto 2 chili e mezzo di droga: arrestato 45enne

E’ un corriere della droga il quarantacinquenne nato in provincia di Cosenza ma residente da anni a Santa Croce Camerina che è stato “beccato” a bordo della sua utilitaria con quasi due chili e mezzo di hashish e marijuana, arrestato nella giornata di venerdì 28 giugno dal personale della Squadra Mobile di Ragusa.

L’arresto dell’uomo - effettuato nell’ambito di mirati servizi finalizzati al contrasto delle piazze di spaccio di stupefacenti disposti dal Questore della Provincia di Ragusa, Vincenzo TROMBADORE -, scaturisce dalla sviluppo di una attività info investigativa che permetteva agli investigatori di appurare come B.E., classe 1978, già noto per i numerosi precedenti di polizia specifici, avesse avviato una proficua attività di spaccio di sostanze stupefacenti avente come base operativa proprio la sua abitazione di Santa Croce Camerina, diventata un vero e proprio “market della droga”.

Nei giorni precedenti all’arresto sono stati effettuati mirati servizi di osservazione che permettevano agli investigatori della sezione narcotici di notare un continuo andirivieni di persone dall’abitazione in questione, fino a quando, nella mattinata di venerdì 28 giugno, i poliziotti pedinando il quarantacinquenne notavano che, dopo essere uscito di casa guardandosi attorno, saliva a bordo della propria auto dirigendosi a forte velocità verso l’uscita del paese imboccando la strada provinciale che da Santa Croce Camerina conduce a Comiso.

A nulla sono valse le manovre evasive dell’uomo che cercava di far perdere le proprie tracce, perché veniva intercettato dagli Agenti lungo la Strada Statale 115, all’uscita di Comiso in direzione di Ragusa.

B.E. veniva fermato e sottoposto a controllo, che permetteva di rinvenire adagiato sul sedile posteriore dell’autovettura uno scatolo in cartone con una etichetta adesiva di “Poste italiane” recante il nome del mittente, residente in provincia di Monza Brianza, e come destinatario un “Punto Posta” Comiso. contenente una grossa busta di plastica con all’interno sostanza stupefacente di tipo hashish e di tipo marijuana, rispettivamente del peso di kg 2,167 e di gr. 411, per un peso complessivo di 2.470 kg.

La droga era stata spedita dal nord Italia destinata al quarantacinquenne che l’avrebbe ritirata proprio nel Punto Posta della città casmenea per poi essere “smerciata” nelle piazze di questa provincia.

Anche la perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo a Santa Croce Camerina ha permesso di rinvenire altra sostanza stupefacente del tipo hashish del peso di 107 grammi, parte della quale confezionata in dosi da 5 e da 10 grammi pronte per essere cedute a terzi assuntori oltre a quanto necessario per il peso ed il confezionamento delle dosi di stupefacente.

La droga sequestrata, una volta immessa sul mercato, avrebbe fruttato la somma di oltre trentamila eur