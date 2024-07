Il Tribunale di Caltanissetta ha applicato la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, per la durata di tre anni, a un 46enne, indiziato di appartenere a Cosa nostra di Caltanissetta, tratto in arresto dalla Squadra Mobile nell'ambito dell'operazione "Bella vita". Il giudice ha in questo modo accolto la proposta avanzata dal procuratore della Repubblica e dal questore,