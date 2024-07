Dalla musica alla pittura, mostra di Franchina a Gangi

L'Istituzione Gianbecchina di Gangi in collaborazione con il Comune, ospiterà dal 7 al 28 luglio prossimi a Ganci, nei locali di Palazzo Bongiorno, la prima mostra personale della musicista e artista Floriana Franchina.

L'artista, già primo flauto dell'Orchestra Sinfonica Siciliana, oltre che pianista e compositrice, inaugura una nuova fase della sua carriera con l'esposizione "Di Altri Mondi".

L'evento di apertura è previsto per il 7 luglio alle ore 19:00, nella Sala Polifunzionale, Franchina eseguirà un concerto al pianoforte con musiche inedite.

Il concerto farà da preludio all'inaugurazione della mostra, alle ore 20:30 nelle sale di Palazzo Bongiorno.

"Il progetto espositivo rappresenta un vero e proprio itinerario sonoro ed emozionale - dice Tanino Bonifacio, storico d'arte e curatore del percorso artistico della Franchina - in cui le opere pittoriche creeranno un dialogo originale tra colore e suono".

"Sono felice di condividere questa mia nuova forma di espressione, una fusione di tutte le sfumature della mia vita- afferma l'artista - " Di altri mondi non sarà solo una mostra, ma un viaggio attraverso tutte le esperienze vissute grazie alla musica, che hanno influenzato profondamente il mio modo di essere".

"Attraverso una serie di opere evocative - dichiara Rosanna Migliazzo, presidente della Gianbecchina di Gangi - l'artista invita i visitatori a riscoprire quella parte di sé che è capace di sognare e immaginare nuove realtà." La mostra, patrocinata dal Comune di Gangi guidato dal Sindaco Giuseppe Ferrarello e dall'Istituzione Gianbecchina, rappresenta un'occasione per offrire un'esperienza che unisce due forme espressive in un unico linguaggio.