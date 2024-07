Nido di "caretta caretta" scoperto nel Trapanese

Un nido di tartaruga "caretta caretta" è stato scoperto sul litorale di Biscione, nel comune di Petrosino (Trapani). A poche centinaia di metri, pochi giorni prima, un'altra segnalazione rilevava un tentativo di deposizione non andato a buon fine. Il Wwf e l'ufficio circondariale marittimo di Marsala hanno, attivato le procedure per la messa in sicurezza dell'area dove sono state deposte le uova.

La presenza del nido è stata confermata, oggi, da Vincenzo Galia, del Wwf - Network Tartarughe, autorizzato dal ministero dell'Ambiente per l'ispezione dei nidi. "Quest'anno la nostra spiaggia di Biscione ha degli ospiti importanti - dice il sindaco di Petrosino, Giacomo Anastasi - Rimarranno con noi circa 60 giorni ci dicono gli esperti. Dobbiamo esserne tutti custodi. Invito la cittadinanza ad avvicinarsi con attenzione e a rispettare le indicazioni. L'esemplare che ha deposto le uova qualche notte fa è molto probabilmente una delle tartarughe venute alla vita nel 1996 a poche centinaia di metri dall'attuale sito di deposizione. Un evento come questo oltre a farci gioire deve essere l'occasione per riflettere sulla salute del nostro mare e delle nostre spiagge e di quanto sia importante rispettarne gli equilibri".