Assegnata una moto d'acqua alla Guardia Costiera di Crotone

E'stata assegnata alla Capitaneria di porto - Guardia Costiera di Crotone una nuova unità navale.

Si tratta di una moto d'acqua, con sigla Gc L32, che, in vista della stagione estiva, verrà utilizzata lungo il litorale di giurisdizione condotta dal personale militare adeguatamente formato per l'impiego di tale nuovo mezzo nautico.

La moto d'acqua sarà impiegata nella fascia litoranea per missioni di protezione e vigilanza dell'ambiente marino, per attività di polizia marittima e, qualora si renda necessario l'impiego di tale mezzo, anche per eventuali attività Sar (Search and rescue) in supporto ad altre unità navali.