Arte e Storia: a Modica, Scicli, Ispica e Ragusa ritornano le passeggiate barocche

Anche questa estate, ritornano le Passeggiate Barocche a cura del professore e storico Giuseppe Barone e del professore e critico d’arte Paolo Nifosì, promosse dalla Fondazione Confeserfidi, in partnership con Confeserfidi e in collaborazione con Fondazione Teatro Garibaldi, Imes Sicilia e DM Barone e il patrocinio dei Comuni di Scicli, Modica, Ispica e Ragusa. Attraverso racconti in presa diretta, arricchiti da studi d'archivio e ricerche inedite, i partecipanti avranno l'opportunità di immergersi nell'Arte e nella Storia dell'area iblea.

Saranno cinque gli appuntamenti: si comincerà il 5 agosto a Scicli nella chiesa di S. Teresa, poi a Modica l’11 agosto per ricostruire le vicende del convento di S. Domenico e della chiesa del Rosario, poi nuovamente a Scicli il 19 agosto nella chiesa di S. Maria la Nova, poi Ispica il 21 agosto sul sagrato di S. Maria Maggiore e infine Ragusa il 26 agosto nelle chiese di S. Giacomo e dei Cappuccini.