Asp di Palermo, Open day fa tappa a Lampedusa

In occasione del Premio internazionale giornalistico Lampedus'Amore, anche quest'anno la prevenzione itinerante dell'Asp di Palermo farà tappa nella maggiore delle Isole Pelagie. L'iniziativa, organizzata in collaborazione con la locale Amministrazione comunale e con l'Associazione Occhiblu Onlus, consentirà a residenti e turisti di aderire ai programmi di screening dell'azienda sanitaria del capoluogo.

Sabato 6 e domenica 7 luglio, sia di mattina (ore 8.30-14) che nel pomeriggio (16-19), i locali del Poliambulatorio di Contrada Grecale ospiteranno l'Open Day Itinerante. Gli operatori dell'Asp garantiranno gratuitamente e con accesso diretto una lunga serie di prestazioni.

Oltre a mammografia (screening del tumore della mammella riservato a donne tra 50 e 69 anni), Pap Test e HPV Test (screening del cervicocarcinoma per donne tra 25 e 64 anni) e distribuzione del Sof Test (screening del tumore del colon retto, riservato a persone tra 50 e 69 anni), gli utenti avranno l'opportunità di accedere all'ambulatorio per la prevenzione cardiovascolare (visita, ECG ed eventuale approfondimento ecografico, 45-70 anni) e allo screening delle malattie infettive sessualmente trasmesse (Epatite C, Sifilide e HIV).

L'area pediatrica vedrà impegnati gli operatori dell'Asp nello screening visivo (3-8 anni) e nello screening logopedico (3-8 anni), mentre una postazione sarà dedicata allo sportello amministrativo per cambio medico, rilascio tessera sanitaria o esenzione ticket per reddito.

Sarà presente a Lampedusa anche l'equipe itinerante dei veterinari impegnata nella prevenzione del randagismo. All'interno di un gazebo posizionato nella centrale via Roma, il 6 e 7 luglio, dalle ore 10 alle 13 e dalle 17.30 alle 20.30, verranno, tra l'altro, impiantati gratuitamente i microchip ai cani.