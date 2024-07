Capra in fondo a un pozzo di 15 metri, salvata a Vittoria

I Vigili del fuoco di Ragusa in seguito ad una richiesta di soccorso, da parte di un allevatore di ovini, sono intervenuti nelle campagne di Vittoria per il salvataggio di una capra che, accidentalmente, era caduta all'interno di un pozzo, di circa 15 metri di profondità. Una squadra del locale distaccamento, adoperandosi con tecniche speleo alpinistiche, è riuscita ad imbracare l'animale e riportarlo in superfice sano e salvo consegnandolo al legittimo proprietario.