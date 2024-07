Modica, "Mare senza frontiere": due postazioni a Marina e a Maganuco

“Mare senza frontiere è un obiettivo importante perché rendere accessibili le nostre spiagge, pronte ad accogliere le persone con disabilità, significa dare un segnale preciso di cosa sia attenzione e presenza sul sociale, vere e reali. E dallo scorso lunedì il servizio Mare Senza Frontiere, frutto della collaborazione tra ASP7 e gli otto comuni costieri della nostra provincia, ha preso il via". Lo afferma l'assessore alle Politiche sociali del Comune di Modica, Chiara Facello. " Come ogni anno - continua - Mare senza frontiere supporta e garantisce l’accessibilità alle spiagge per le persone con disabilità fisiche e psichiche. Un servizio di assistenza socio-sanitaria offerto tutti i giorni, fino al 31 agosto, con due operatori impegnati dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30.

Quest’estate, la ‘nostra’ postazione di Mare senza frontiere è alla Rotonda di Marina di Modica e nella spiaggia di Maganuco. A seguito di una misura della Regione Siciliana e in sinergia con il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, lo scorso maggio il nostro Comune ha ottenuto una fornitura di pedane, gazebo e sedie job con cui, insieme alle attrezzature già in possesso, abbiamo realizzato e gli accessi al mare. Oltre a Mare senza frontiere mi fa piacere evidenziare come, nella spiaggia di Maganuco, saranno operative due figure della Misericordia che faranno assistenza in spiaggia per gli utenti del Centro diurno per Disabili del comune e per i cittadini che ne faranno richiesta e questo grazie al progetto Ben-essere in salute finanziato dalla Regione Siciliana. Ben-essere in salute vuole diffondere un processo di sensibilizzazione per favorire un’effettiva partecipazione e inclusione nella società delle persone con disabilità, creando le condizioni per una comunità accogliente e inclusiva”.