L'omicidio del carabiniere, in Appello a Lecce confermato l'ergastolo per il presunto assassino

I giudici della Corte d'Assise di Appello di Lecce hanno confermato la condanna all' ergastolo, con isolamento diurno per un anno, inflitta in primo grado a Michele Aportone, il 73 enne di San Donaci (Brindisi) accusato dell'omicidio del maresciallo dei carabinieri in pensione Silvano Nestola, 45 anni, ucciso a fucilate la sera del 3 maggio 2021 a Copertino.

La Corte, presidente dott.ssa Liuni, ha confermato l'aggravante della premeditazione e dei futili motivi.

Accolta la richiesta avanzata dal pg Salvatore Cosentino.

Il delitto avvenne nei pressi dell'abitazione della sorella del 45enne davanti al figlio di 11 anni. Secondo l'accusa Aportone avrebbe ucciso l'ex carabiniere perchè contrario alla relazione che l'uomo aveva con sua figlia. Il 73 enne è detenuto nella Casa circondariale di Lecce e si è sempre dichiarato innocente.