Etna, stop ad eruzione di cenere ma chiude l'aeroporto di Catania

La Sac, società di gestione dell'aeroporto di Catania comunica che, a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, che stamane è terminata, l'Unità di crisi ha disposto la chiusura dei settori di spazio aereo B2 e B3.

La pista è inagibile a causa di una copiosa ricaduta di cenere vulcanica; pertanto, sono sospesi gli arrivi e le partenze.

"Le operazioni di volo riprenderanno ad avvenuta rimozione della cenere vulcanica dalle pavimentazioni interessate dalla movimentazione degli aeromobili"". Al momento si stima che le attività di volo potranno riprendere alle ore 15:00.

Così torna a placarsi l'Etna dopo la fase parossistica iniziata dal cratere Voragine con un'intensa attività stromboliana e culminata con fontane di lava incandescenti e l'emissione di una nube di plume vulcanico alta quasi cinque chilometri. Uno spettacolo della natura che il buio della notte rende ancora più affascinante, con le fontana di lava che si prendono la 'scena'.

Uno spettacolo che si è potuto vedere, in video, anche da un punto di osservazione speciale: l'elicottero Drago 142 dei Vigili del fuoco di Catania che hanno fatto delle riprese in volo.

Meno spettacolare, per i catanesi, è stata la caduta di cenere lavica che 'piovuta' sulla città e su moltissimi paesi della provincia, coprendoli di plume vulcanico, prima sottile poi, via via, sempre più spesso. E che ha portato alla chiusura stamattina dell'aeroporto di Catania proprio per permettere la pulizia della pista e delle zone di manovra e parcheggio degli aerei. Intanto l'Ingv osservatorio etneo di Catania ha abbassto il livello di allerta per il volo, il Vona, passato da rosso ad arancione, perché non c'è emissione di cenere. E anche i valori del tremore vulcanico, indicatori dell'energia dei condotti magmatici dell'Etna, sono 'precipitati' nella notte dalla zona 'rossa' a quella 'gialla' e sono, al momento ancora in caduta, anche se su livelli medio alti.

E' presto, ovviamente, per dire che l'eruzione sia conclusa, anzi certamente non lo è: cambia forma esterna. L'Etna ama sorprendere e bisognerà sempre di più abituarsi a questo tipo di sorprese di 'Idda', di Lei, perché per i catanesi e le catanesi l'Etna è donna, è 'a Muntagna', la Montagna, e l'amano appassionatamente.