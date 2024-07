Palermo, bagnante ferito dall'elica di un gommone a Mondello

Un bagnante è rimasto ferito a Mondello colpito dall'elica di un'imbarcazione. L'uomo di 63 anni è stato soccorso dai bagnanti e dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale. Secondo una prima ricostruzione il bagnante sarebbe stato colpito dalle eliche di un gommone. A soccorrere la vittima, come raccontano alcuni testimoni, sarebbero stati gli stessi che si trovavano a bordo del natante che hanno portato l'uomo in banchina. Qui è stato affidato ai sanitari del 118 che lo hanno portato in codice rosso all'ospedale di Villa Sofia. Le indagini sono condotte dalla capitaneria di Porto di Palermo. I militari stanno cercando di individuare il gommone che lo ha investito.