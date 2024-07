Il Siracusa Calcio 1924 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Sebastiano Longo. Attaccante classe ‘98, nella passata stagione Longo è stato il vice capocannoniere del girone I di Serie D, mettendo a segno 17 gol con la maglia della Nuova Igea Virtus. In carriera ha giocato nella Primavera del Parma e ha collezionato oltre 50 presenze in Serie C con Casertana, Fano, Potenza, Paganese e Messina