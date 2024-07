Il Palermo si prepara alla nuova stagione, da domenica in ritiro a Livigno

Domenica 7 luglio segna l’inizio ufficiale del ritiro del Palermo a Livigno, con i rosanero che raggiungono la località alpina per preparare la stagione 2024/2025 di Serie B nel migliore dei modi. I benefici dell’altitude training, la qualità degli impianti sportivi e il calore dell’intera località saranno parte integrante del menù quotidiano dei ragazzi allenati da Alessio Dionisi, attesi da un campionato difficile e competitivo come la Serie B italiana. I siciliani si fermeranno a Livigno per due settimane, allenandosi presso le strutture dell’Aquagranda e godendosi la bellezza paesaggistica che abbraccia l’orizzonte, attesi da una comunità ansiosa di dar loro un sentito benvenuto. Sedute di allenamento previste, salvo variazioni, al mattino dalle 9.00 e al pomeriggio dalle 16.00. In programma, oltre agli allenamenti, anche due amichevoli: il 13 luglio contro la LND Sondrio, una rappresentativa locale; e il 17 luglio contro la squadra svizzera del Rapperswill-Jona FC. Entrambe le partite si giocheranno all’Aquagranda.