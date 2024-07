Elezioni nel Regno Unito, 412 seggi ai Labur e 121 ai Tory

Irisultati finali delle elezioni politiche britanniche, dopo che sono stati proclamati tutti i vincitori dei 650 seggi nella Camera dei comuni, attribuiscono 412 deputati al Labour del neopremier Keir Starmer, in linea con le previsioni degli exit poll, a soli sei seggi dal record di Tony Blair nel 1997, mentre i Tory dell'ex primo ministro Rishi Sunak ne ottengono 121, confermando il tracollo disastroso e il minimo storico.

I liberaldemocratici di Ed Davey, ai quali è andato l'ultimo seggio assegnato in ritardo in Scozia, salgono a quota 72 e ottengono un risultato record. Reform Uk di Nigel Farage conquista cinque seggi.