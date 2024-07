Borgetto, accusato di avere ucciso la madre: muore in ospedale

E' morto Maurizio Amoroso, 58anni, l'uomo accusato di aver ucciso nel maggio scorso nella sua abitazione di Borgetto la madre, colpendola con un martello. E' stato colto da un arresto cardiaco, forse causato da un attacco epilettico, secondo quanto trapela dall'ospedale Civico di Palermo dove era ricoverato in regime detentivo a causa anche dei suoi problemi fisici e psichiatrici. Amoroso, stando alle indagini dei carabinieri, uccise la madre Maria Benfante, 89 annivvon la quale viveva. Alla vittima sarebbero stati inferti diversi colpi di martello alla testa. All'epoca intervennero oltre ai militari dell'arma anche i sanitari del 118 che non poterono far altro che constata il decesso. Per i fratelli e le sorelle dell'uomo un delittoz inspiegabile: amoroso aveva ottimi rapporti con la madre. Ifunerali si terranno nella chiesa di Maria Santissima Annunziatadi Partinico.