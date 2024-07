Incensurato trovato a Floridia con due panetti di hashish: ai domiciliari

I Carabinieri della Tenenza di Floridia hanno arrestato un incensurato 19enne del luogo, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A seguito di perquisizione personale, il giovane è stato trovato in possesso di 12 dosi di hashish custodite all’interno del marsupio che portava addosso e la successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriori 16 dosi e un panetto da 100 grammi della stessa sostanza occultata in una scatola di scarpe posta all’interno dell’armadio della camera da letto, per un totale di circa 200 grammi di stupefacente che è stato sequestrato per i successivi esami di laboratorio.

Dopo le formalità di rito, il 19enne è stato posto ai domiciliari nella sua abitazione, come disposto dall’Autorità giudiziaria aretusea.