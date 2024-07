Auto, rinviata a daatada destinarsi la Giarre - Milo: tracciato invaso da cenere lavica

Amara sorpresa stamani lungo il percorso della Cronoscalata Giarre Montesalice Milo per la copiosa caduta di cenere vulcanica dall’Etna. La partenza, prevista questa mattina alle ore 9, è stata rinviata in attesa di capire quali saranno le evoluzioni dell’attività vulcanica. Se l’emissione di sabbia dovesse concludersi inizieranno le operazioni di pulizia e messa in sicurezza del percorso e la gara potrebbe prendere il via. “Abbiamo completato l’assetto gara – spiega Giuseppe Trovato, vicepresidente dell’Automobile Club di Acireale - Ci sono tutti i nostri uomini in posizione e siamo pronti a intervenire, non appena finirà l’eruzione, per ripristinare la sicurezza lungo il percorso ed essere pronti per la gara. È chiaro che verranno compiute tutte le verifiche. “Il collegio dei Commissari sportivi ha deciso all’unanimità che non sussistono i presupposti per effettuare le manches di gara – spiegano - poiché la continua eruzione vulcanica non consente di rispettare i requisiti minimi di sicurezza per lo svolgimento delle stesse. Già da domani, come organizzatori, chiederemo una nuova data. Non intendiamo annullarla ma – concludono - la rinviamo a data da destinarsi a garanzia dei piloti, dei team e di tutti coloro che si sono impegnati e hanno lavorato duramente per la realizzazione di questa 25ª edizione”.