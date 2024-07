Lite tra due fratelli finisce a coltellate a Palma di Montechiaro

Ci sarebbero dissidi familiari, forse legati a questioni economiche, dietro un accoltellamento avvenuto ieri sera a Palma di Montechiaro, nell'Agrigentino, tra due fratelli. L'aggressione è avvenuta alla periferia della città, a Villaggio Giordano, un'area di case popolari dove entrambi abitano. Secondo una prima ricostruzione dei fatti i due, un 46enne e un 45enne, avrebbero litigato, poi però la discussione sarebbe rapidamente degenerata con il più grande dei due che avrebbe accoltellato il fratello, raggiunto all'addome da diversi fendenti. Immediatamente soccorso, è stato trasportato prima all'ospedale di Licata e da qui trasferito al San Giovanni di Dio di Agrigento per essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Non sarebbe, comunque, in pericolo di vita. Ferito nella colluttazione anche il fratello, pure lui condotto in ospedale a Licata. Per lui è scattata la denuncia per lesioni aggravate. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Palma di Montechiaro.