Tredicenne si presenta in ospedale a Palermo: "Sono stato abusato"

Un ragazzino di 13 anni si è presentato con la mamma sabato sera all'ospedale di Cristina di Palermo, con segni di abusi, dicendo ai sanitari di essere stato violentato da un uomo di 40 anni. Sulla vicenda sta indagando la polizia. Il ragazzino è stato ricoverato ed entro domani verrà dimesso. L'uomo sarebbe un conoscente della vittima che avrebbe attirato il ragazzino in casa per poi abusarne, prima che il tredicenne riuscisse a scappare. Una volta a casa ha raccontato tutto alla mamma che l'ha portato in ospedale.