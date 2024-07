Palermo, cade dal gommone e si ferisce con l'elica: avviata un' indagine

E' rimasto ferito al torace e alle braccia dall'elica di un gommone un giovane di 24 anni. E'successo all'Arenella a Palermo. La vittima è stato ricoverata al pronto soccorso di Villa Sofia. Era a bordo del gommone insieme ad amici quando è caduto in acqua e ed è stato ferito dall'elica dell'imbarcazione. Diverse le lesioni che si è provocato il giovane. Per lui 40 giorni di prognosi. La Capitaneria di porto ha aperto un'inchiesta, ha ascoltato il gruppo di amici e il ferito per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. In attesa di nuove disposizioni da parte della procura, il natante è stato posto sotto sequestro dalla guardia costiera per accertamenti.