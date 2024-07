È stato circoscritto il vasto incendio che si era sviluppato in Contrada Lanza Gallo fra Pozzallo e Ispica, in provincia di Ragusa. Sul posto sono all'opera due squadre dei vigili del fuoco, una squadra della forestale e gruppi di volontari della Protezione Civile, oltre all'elicottero della Regione Falco 8. Attualmente è in corso un'opera di bonifica per evitare che si riaccenda.