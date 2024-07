Un 42enne, Davide Cutrupia, è morto nella tarda serata di ieri in un incidente stradale avvenuto a Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese.

L'uomo era alla guida di una Vespa che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con una Fiat Panda, guidata da un 49enne che è poi risultato avere un tasso alcolico nel sangue superiore a quello consentito.