Spacciavano droghe sintetiche a Catania: una coppia finisce in carcere

Una coppia di spacciatori ventenni che avevano una base d'appoggio in un appartamento vicino piazza Mazzini, in pieno centro storico a Catania, sono stati arrestati da Carabinieri della compagnia Piazza Dante.

Nella casa in loro uso, militari dell'Arma hanno trovato 116 pasticche di metilenediossimetanfetamina (Ecstasy - Mdma), un centinaio di dosi di cocaina rosa, una trentina di dosi di Ketamina, involucri di Anfetamina, un bilancino di precisione, un coltello a serramanico, un manganello con due lame alle estremità ed un tirapugni.

I due sono stati condotti in carcere. La droga sequestrata sul mercato avrebbe fruttato oltre 45.000 euro