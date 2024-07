Due giovani sono morti la notte scorsa a Catania in un incidente stradale avvenuto nella zona del corso Indipendenza. Le vittime sono Alfio Cuffari, 19 anni,e Salvo Giardino, di 23, erano a bordo di una moto che è finita fuori strada. Sono intervenuti agenti della Polizia locale, per i rilievi e per accertare l'esatta dinamica dell'accaduto, i carabinieri, per l'ordine pubblico, e personale del 118.